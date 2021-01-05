فض 5 أٔفراح وتغريم 305 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
06:21 م | الثلاثاء 05 يناير 2021
حملات علي المحلات بالمنيا
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، للمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الأمن، تواصل جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المحافظ، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن تلك الجهود أسفرت في يومها الثاني، عن تحرير محاضر لـ305 أشخاص مخالفين لعدم ارتداء الكمامة داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم، كما تم فض 5 تجمعات لإقامة الافراح، بمراكز بني مزار ومطاي والمنيا.
كما أسفرت الحملات عن فض أحد الأسواق الشعبية في دائرة مركز بني مزار، كما تم غلق 6 مقاهي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المقررة، وتخطي السعة الاستيعابية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات للعاملين بها، وتم التحفظ على 46 "شيشة" بمركزي المنيا وبني مزار.
وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمراكز المحافظة تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية.
وأوضح المحافظ أنه تم البدء، اعتباراً من يوم الأحد الماضي، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
ودعا المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود، ومتابعة الاحتياجات الفعلية، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه جائحة كورونا للخروج بالوطن من هذه الأزمة، موجهاَ الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.