فض 5 أٔفراح وتغريم 305 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، للمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الأمن، تواصل جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن تلك الجهود أسفرت في يومها الثاني، عن تحرير محاضر لـ305 أشخاص مخالفين لعدم ارتداء الكمامة داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم، كما تم فض 5 تجمعات لإقامة الافراح، بمراكز بني مزار ومطاي والمنيا.

كما أسفرت الحملات عن فض أحد الأسواق الشعبية في دائرة مركز بني مزار، كما تم غلق 6 مقاهي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المقررة، وتخطي السعة الاستيعابية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات للعاملين بها، وتم التحفظ على 46 "شيشة" بمركزي المنيا وبني مزار.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمراكز المحافظة تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ أنه تم البدء، اعتباراً من يوم الأحد الماضي، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

ودعا المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود، ومتابعة الاحتياجات الفعلية، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه جائحة كورونا للخروج بالوطن من هذه الأزمة، موجهاَ الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.