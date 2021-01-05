«الكويت والبحرين»: المصالحة تعزز الوحدة العربية

هنأ أصحاب ملوك وأمراء دول الخليج العربي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم في محافظة العلا.

وأعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على ما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وثمن أمير الكويت في رسالته لخادم الحرمين الشريفين إثر مغادرته محافظة العلا اليوم عاليا مبادرة خادم الحرمين الشريفين في إطلاق (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) على هذه القمة التي تمثل لمسة وفاء أعتيد عليها.

وأعرب عن خالص تهانيه بمناسبة بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم والصادر خلال هذه الدورة الذي عده إنجازا خليجيا وعربيا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.

وأشاد بما توصلت إليه القمة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة مجلس التعاون وبما يعود بالخير على دوله وأبناء دول المجلس وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم في محافظة العلا.

وأشاد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة عبر تسخير الإمكانيات وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها.