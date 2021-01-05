القادة الغائبون عن قمة الخليج الـ41 بالسعودية.. أبرزهم رئيس الإمارات

غاب ثلاث من قادة دول الخليج عن القمة الـ41 لدول مجلس التعاون الخليجي الستة، والتي تُعقد في مدينة العلا السعودية للمرة الثانية على التوالي.

وكان أبرز الغائبين عن القمة ملك البحرين حمد بن خليفة، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، ورئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد.

وأعلنت وكالة الأنباء العمانية، أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، سيترأس وفد سلطنة عمان إلى القمة الخليجية التي تعقد غدا في المملكة العربية السعودية .

ووصل آل سعيد نيابة عن السلطان هيثم بن طارق الذي تعد هذه أول قمة له بعد توليه الحكم خلفا للسلطان قابوس الذي توفي في العام الماضي. ولم تذكر الوكالة العمانية سر غياب السلطان هيثم.

ووصل ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى السعودية نيابة عن الملك حمد بن عيسى كي يترأس وفد بلاده لمؤتمر قادة دول مجلس التعاون.

فيما ترأس وفد دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد نيابة عن الرئيس خليفة بن زايد الذي غاب عن المشهد منذ سنوات لدواعي صحية.

ويشارك أمير الكويت نواف الأحمد الجابر للمرة الأولى بعد توليه الحكم خلفا لشقيقه الراحل صباح الأحمد الجابر الذي قاد جهود الوسطة لحل أزمة المقاطعة مع قطر منذ عام 2017.

وأعلنت قطر أن أمير البلاد تميم بن حمد سوف يصل السعودية للمرة الأولى منذ عام 2017 للمشاركة في القمة المنعقد بالعلا، وذلك بعدما قررت الرياض فتح الأجواء أمام الطائرات القطرية.

ويأتي انعقاد القمة في ظل ظروف صحية استثنائة جراء تفشي وباء كورونا المستجد في دول العالم والذي دفع العديد من الدول الى فرض إجراءات صارمة على السفر.

وأغلقت الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية منتصف عام 2017، بعد فرض الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) حظرا على الدوحة، بسبب دعمها لجماعات إسلامية متطرفة، وإقامة علاقات مع إيران، والتدخل في الشؤون الداخلية.

وفتحت الحدود السعودية، التي كانت قطر تعتمد عليها في استيراد منتجات الألبان ومواد البناء وغيرها من السلع، لفترة وجيزة خلال السنوات الثلاث الماضية للسماح للقطريين بالدخول إلى السعودية لأداء فريضة الحج.