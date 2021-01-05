مواصفات «كيا سورينتو» المتاحة بمعرض «إحلال السيارات»: «3500 سي سي»

تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، انطلق صباح أمس الإثنين، «معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة»، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة كبرى شركات السيارات العاملة في السوق المصري، والمنتجة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا الوكلاء والمستوردين للسيارات ذات الوقود المزدوج «بنزين - غاز»، بجانب عدد من الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات.

ومن ضمن السيارات التي تم عرضها في أول أيام المعرض سيارة «كيا سورينتو» وهي سيارة تعمل بنظام الغاز الطبيعي، وتأتي عبر إصدارين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات، بسعة لترية 2.4 لتر 2400 «سي سي»، ليولد قوة 172 حصان، وعزم أقصى للدوران 241 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات؛ فيما يتوافر الإصدار الثاني من السيارة بمحرك سداسى الأسطوانات، سعته اللترية 3.5 لتر 3500 سي سي، ليخرج قوة قدرها 280 حصان، وعزم أقصى للدوران 343 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة ثمانى السرعات أتوماتيك.

وتأتِ السيارة بأبعاد تصل إلى (4800 ملم للطول، و1890 ملم للعرض، و1690 ملم للارتفاع) فيما تصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 660 لتر؛ وتتوافر بها عدة وسائل للأمان من بينها (وسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، التكم الإلكتروني بالثبات ESC، وبرنامج التوازن الإلكتروني عند المرتفعات DBC، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وحساسات ركن أمامية وخلفي).

كما تحتوي السيارة على عدة تجهيزات وكماليات من بينها (مصابيح أمامية وخلفية LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وسبويلر خلفى، وفتحة سقف، ومكيف هواء أتوماتيك، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة، ونظام زر «تشغيل وإيقاف» المحرك «المفتاح الذكي»).

ومن جانبه، أكد شريف فهيم، مدير تسويق العلامة التجارية، «كيا» أنه تم العمل على عرض النسخة التي تعمل البغاز الطبيعي بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة لترية 2.4 لتر 2400 سي سي، ليولد قوة 172 حصان، وعزم أقصى للدوران 241 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات.