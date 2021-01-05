الخميس.. عزاء وتأبين الراحل سيد عبدالغني بمقر نقابة المحامين

تقيم نقابة المحامين وأسرة الراحل سيد عبدالغني أمين صندوق نقابة المحامين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري، يوم الخميس المقبل، تأبينا وعزاءً للراحل بمقر النقابة بشارع رمسيس، عقب صلاة المغرب، ويتلقى العزاء نقيب المحامين رجائي عطية، وأعضاء مجلس النقابة، وأفراد أسرة الراحل.

يشار إلى أن جنازة الراحل شيعت من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.

جدير بالذكر، أن «عبدالغني» توفي اليوم متأثرا بإصابته منذ ما يزيد عن أسبوعين بفيروس كورونا المستجد، بعد تاريخ حافل من العمل النقابي والوطني.

وكان الإعلامي حسين عبد الغني، قد كتب نعيا عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، ودع فيه شقيقيه، أحدهما رئيس حزب هو سيد عبدالغني، والآخر أشرف عبدالغني الذي وصفه برجل الخير.

ولم يفصل بين الأخوين سوى ساعات على وفاتهما التي حدثت لذات السبب، وهو الإصابة بكورونا.

وأضاف في نعيه: سيد هو المناضل العروبي الكبير رئيس الحزب الناصري وأمين مساعد اتحاد المحامين العرب وعضو مجلس نقابة المحامين الذي أفنى عمره كله في خدمة بلده و أمته العربية ضارباً أكبر المثل في التضحية والجلد حيث سُجن ستة عشر مرة ووضع نفسه على مدى خمسين سنة في خدمة بسطاء الناس الذين آمن بهم ودافع عنهم سياسياً مضحياً بنفسه ودافع عنهم قانونياً بدون مقابل.

وعن شقيقه الثاني قال: الحاج أشرف عبدالغني هو رجل البر حياته كلها كانت في المساجد و قراءة القرآن بصوته الجميل وعمل الخير وإطعام الطعام وإفشاء السلام والتسامح، لا نزكي على الله أحداً محتسبين صابرين على الابتلاء العظيم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.