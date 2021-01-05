الخميس.. عزاء وتأبين الراحل سيد عبدالغني بمقر نقابة المحامين
كتب:
إسراء سليمان
06:05 م | الثلاثاء 05 يناير 2021
الراحل سيد عبد الغني رئيس الحزب الناصري وأمين صندوق نقابة المحامين
تقيم نقابة المحامين وأسرة الراحل سيد عبدالغني أمين صندوق نقابة المحامين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري، يوم الخميس المقبل، تأبينا وعزاءً للراحل بمقر النقابة بشارع رمسيس، عقب صلاة المغرب، ويتلقى العزاء نقيب المحامين رجائي عطية، وأعضاء مجلس النقابة، وأفراد أسرة الراحل.
يشار إلى أن جنازة الراحل شيعت من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.
جدير بالذكر، أن «عبدالغني» توفي اليوم متأثرا بإصابته منذ ما يزيد عن أسبوعين بفيروس كورونا المستجد، بعد تاريخ حافل من العمل النقابي والوطني.
وكان الإعلامي حسين عبد الغني، قد كتب نعيا عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، ودع فيه شقيقيه، أحدهما رئيس حزب هو سيد عبدالغني، والآخر أشرف عبدالغني الذي وصفه برجل الخير.
ولم يفصل بين الأخوين سوى ساعات على وفاتهما التي حدثت لذات السبب، وهو الإصابة بكورونا.
وأضاف في نعيه: سيد هو المناضل العروبي الكبير رئيس الحزب الناصري وأمين مساعد اتحاد المحامين العرب وعضو مجلس نقابة المحامين الذي أفنى عمره كله في خدمة بلده و أمته العربية ضارباً أكبر المثل في التضحية والجلد حيث سُجن ستة عشر مرة ووضع نفسه على مدى خمسين سنة في خدمة بسطاء الناس الذين آمن بهم ودافع عنهم سياسياً مضحياً بنفسه ودافع عنهم قانونياً بدون مقابل.
وعن شقيقه الثاني قال: الحاج أشرف عبدالغني هو رجل البر حياته كلها كانت في المساجد و قراءة القرآن بصوته الجميل وعمل الخير وإطعام الطعام وإفشاء السلام والتسامح، لا نزكي على الله أحداً محتسبين صابرين على الابتلاء العظيم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.