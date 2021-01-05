مسلسل «لؤلؤ» يتصدر محركات البحث بعد 8 حلقات

يحقق مسلسل «لؤلؤ» الذي تخوض به الفنانة مي عمر، تجربتها الأولى في البطولة المطلقة، نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرض حلقاته على قناة ON نهاية ديسمبر الماضي، حيث لاقت الحلقات الماضية ردود فعل إيجابية واسعة سواء على مستوى المشاهدة أو السوشيال ميديا.

وتصدرت أحداث المسلسل وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة في مصر والدول العربية، كما سيطرت بعض مقاطع المسلسل على «تريند» موقع «يوتيوب» في مصر بـ4 مقاطع، وكذلك الدول العربية، مثل المغرب والكويت وتونس والامارات على مدار الأيام الماضية.

هذا بالإضافة إلى تحقيق الأغاني التي غنتها مى عمر، ومقاطع الفيديو من حلقات المسلسل، ملايين المشاهدات على صفحة قناة on بموقع «فيس بوك».

كما تصدرت حلقات مسلسل «لؤلؤ» محركات البحث في موقع «جوجل» في مصر والدول العربية مثل الكويت والإمارات والمغرب، كما تصدرت الحلقة الثامنة التي تم عرضها أمس تريند جوجل اليوم.

ومسلسل «لؤلؤ» تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلي، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وكانت صفحة مسلسل «لؤلؤ» تعرض لهجوم خفيف، من قبل «لجان إلكترونية»، حيث كتبت مي عمر عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك». وتابعت «لو كل واحد ركز كل طاقته في شغله في التطوير من نفسه بدل تضييع الوقت في الحروب ضد المنافسين، والعمل الناجح والله هنبقى أحسن بكتير، وفي الآخر النجاح مثل نور الشمس لا تخفيه الغيوم ولا حتى بمليون أكونت وهمي».