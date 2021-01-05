طبيب طفل الأقصر المصاب بكورونا: حالته تحسنت بعد أن كانت سيئة جدا

قال أحمد أبو زيد، الطبيب المعالج لحالة الطفل «محمد» المتعافي من فيروس كورونا، إنه تم التنسيق لنقله لمستشفى العديسات بالأقصر بالعزل، مشيرا إلى أنه نظرا لظروف عمر الطفل وافقت إدارة المستشفى على دخول والدته معه إلى العزل، وتم تطبيق البروتوكول العلاجي عليه، وحالته تحسنت.

الطفل يعاني من التهاب رئوي

وأضاف «أبوزيد» في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه أحمد الدريني، أن الطفل كان يعاني من التهاب رئوي وارتفاع مستمر في درجات الحرارة، وتم عمل أشعة مقطعية وأظهرت إصابته بكورونا، فأجروا له مسحة، التي أكدت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

معاناة من صعوبة في التنفس

ولفت الطبيب المعالج للطفل إلى أن «محمد» كان يعاني من كحة مستمرة وصعوبة في التنفس من الدرجة الثانية، واستمر على هذه الحالة تسعة أيام قبل الذهاب إلى المستشفى، وشكوا في إصابته بكورونا، وأجروا له الأشعة اللازمة واتضح إصابته بكورونا، فطبقوا عليه بروتوكول وزارة الصحة.

بروتوكول مختلف عن بروتوكول الكبار

وأشار إلى أن الأدوية التي حصل عليها الطفل في البروتوكول العلاجي مختلفة عن بروتوكول علاج الكبار، لأنه طفل صغير، موضحا أن حالته كانت سيئة جدا وبعد تطبيق البروتوكول العلاجي، وجلسات الأكسجين تحسنت حالته.

الجدير بالذكر أن مصر مثل باقي دول العالم تعاني من ارتفاع الإصابات في الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، التي حذر الأطباء فيها من إصابة الأطفال على عكس الموجة الأولى التي كانت إصابات الأطفال فيها قليلة.

وأصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات لمكافحة انتشار الفيروس، ومنها ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات والأماكن العامة، وفرضت غرامة فورية قيمتها 50 جنيها على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، وغرامة قدرها 4 آلاف جنيه على المحلات المخالفة لقرارات الحكومة.