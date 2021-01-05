مسئول مركز لقاحات كورونا بالأقصر يعلن ضوابط الحصول على اللقاح

أعلن الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر والمسئول عن مركز تقديم اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، عن أن وزارة الصحة خصصت المستشفي كمركز لتلقى اللقاحات، ضمن 34 مركزاً على مستوى الجمهورية.

وقال مدير مستشفى حميات الأقصر في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة طلبت قائمة باحتياجات المركز لتوفيرها بأقصى سرعة ممكنة، لبدء تلقي طلبات راغبي الحصول على اللقاح.

وأشار "الرملي" إلى أن الحصول على اللقاح سيكون بشكل مجاني، وسيكون التقديم من خلال "سيستم" ستقوم الوزارة بإنشائه، وستكون الخطوات سهلة ومبسطة للغاية.

وأوضح مسئول مركز اللقاحات بالأقصر أن الوزارة حددت مجموعة من الضوابط والاشتراطات المبدئية للحصول على اللقاح، حيث ستكون الأولوية للأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ثم باقي الفئات على مراحل مختلفة.

وأشار إلى أن مستشفى الحميات بالأقصر قدم خدمات طبية لأكثر من 28 ألف مواطن، على مدار العام الماضي 2020، بزيادة حوالي 9 آلاف مواطن عن العام السابق 2019، كما يقدم المستشفى خدمة إجراء المسحات لراغبي السفر للخارج أو الزائرين من الأجانب، حيث تم إجراء مسحات لأكثر من 6 آلاف شخص، من ضمنهم 300 زائر أجنبي، على مدار 6 شهور فقط.

وطمأن "الرملي" أبناء الأقصر بقوله إن عدد حالات كورونا في المحافظة غير مرتفعة، مقارنةً بالمحافظات الأخرى، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها لمجابهة جائحة كورونا.

وأوضح مدير مستشفى الحميات بالأقصر أن المستشفى مزود بمعمل مركزي لمسحات كورونا، يخدم جميع مستشفيات الأقصر، إضافة إلى أن المستشفى يستقبل كافة المرضى الذين يعانون من الأمراض الصدرية وفيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي "بي" و"سي".

وخصصت وزارة الصحة عدة مستشفيات لعزل وعلاج مصابي كورونا في محافظة الأقصر، منها مستشفى الأقصر العام، ومستشفى الحميات، ومستشفى العديسات، ومستشفى أرمنت، ومستشفى القرنة.

وشهدت محافظة الأقصر شفاء وتعافي أول طفل مصاب بفيروس كورونا، ضمن الموجة الثانية للجائحة، كما ارتفعت حالات الشفاء في مستشفي العزل بالعديسات، المخصصة للحالات الحرجة، لتصل إلى 112 حالة منذ بداية الموجة الثانية.