«عبدالعاطي» يبحث ملف السد الإثيوبي مع وزير الخزانة الأمريكي

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي، الذي يزور مصر خلال الفترة من 5 إلى 6 يناير 2021؛ إذ تم مناقشة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأعرب «عبدالعاطي» عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين، بما ينعكس إيجابيا على خدمة الأهداف التنموية المرجوة، موضحا أنه استعرض مع وزير الخزانة الأمريكي، الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

من جانبه، أعرب ستيفن منوشن، عن سعادته بزيارة مصر، وترحيبه باستمرار التعاون بين البلدين.