مصرع 2 وإصابة 11 في تصادم سيارتين بـ «صحراوي المنيا»

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم وقع قبل قليل، بين سيارة أجرة "ميكروباص" محملة بالركاب وأخرى ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية البهنسا، بدائرة مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز بني مزار، وسقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من ضباط مركز شرطة بني مزار، برئاسة الرائد بلال الجنايني، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث، وتبين أن التصادم أسفر عن وفاة شخصين "نعمة س."، 35 سنة، و"جومانا ر."، 15 سنة.

كما أسفر الحادث عن إصابة 11 آخرين وهم: "رضا م."، 49 سنة، و"جوناسات" 7 سنوات، و"حنفي م."، 49 سنة، سائق، و"كوكب ع."، 60 سنة، ربة منزل، و"مدحت ب."، 20 سنة، عامل، و"ماجد ع."، 40 سنة، عامل، و"رومان م."، 25 سنة، عامل، و"كريستينا ي."، 25 سنة، ربة منزل، و"إبرام ب."، 12 سنة، طالب، و"شنودة ر."، 3 سنوات، و"بسملة ع."، 10 سنوات، طالبة، وتراوحت إصاباتهم بين كدمات وسجحات، وتم تحويلهم إلى مستشفى التكامل لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وأعلنت إدارة مرور المنيا، في وقت سابق صباح اليوم، عن وجود تحويل بطريق الجيش، من منطقة البستان وحتى الشيخ فضل، في اتجاه القاهرة، وطالبت بالالتزام بالسرعات المقررة، وألا تزيد السرعة بمنطقة التحويلة على 60 كيلومترا في الساعة، مع مراعاة مسافات الأمان بين السيارات.

كما أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا عن فتح طريق مصر أسوان الزراعي، وكذلك الطريق الصحراوي الشرقي القديم، وطريق الجيش في الاتجاهين، بعد أن تم إغلاقها مساء أمس الاثنين، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأهابت المحافظة بجميع السائقين الالتزام بتعليمات المرور، وتوخي الحذر، حفاظاً على سلامتهم، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.