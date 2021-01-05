رابطة تجار السيارات: «اللي ميستفدش من مبادرة التحويل للغاز خسران»

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تحويل السيارة من البنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي، له شقان، هما المواطن والدولة، وبالنسبة للمواطن الذي يخصص 1000 جنيه في الشهر للبنزين فإنه سوف يستهلك 500 جنيه فقط في الشهر.

مصر من أغنى دول العالم

وأضاف «أبو المجد» في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه أحمد الدريني، «أما بالنسبة للدولة فإنها تقتطع جزءا كبيرا من ميزانيتها في شراء المواد البترولية، فكيف نفعل ذلك، ونحن من أغنى دول العالم في الغاز الطبيعي، و«اللي ميستفدش من المبادرة غلطان».

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن المواطن الذي سوف يحول السيارة بقيمة 9 آلاف جنيه فإنه سوف يسددها خلال 18 شهرا، و«المواطن الذي يقسط لن يشعر بأي شيء، والسيارات المعروضة في المبادرة يوجد بها تقسيط لفترة عشر سنوات».

التأثير على السيارات الحديثة

وردا على شائعات تأثير الغاز على محرك السيارة، قال: «السيارات اللي مش هاي تكنولوجي موضوع الغاز الطبيعي مش هيكون مظبوط، وهتظهر فيها بعض الأعطال، ومينفعش أجيب عربية مرسيدس حديثة وأغيرها، ولو تم تغييره بيبوظ، ولكن السيارات المجمعة والمصنعة محليا، تتحمل التحويل، مشيرا إلى أن مصر بها 19 مصنعا لتجميع السيارات، وجميع سياراتها تعمل بالغاز بأريحية وبأفضل ما يكون».

السيارات القديمة مظهر غير حضاري

ولفت إلى أن تخريد السيارات في الخارج يتم على 5 سنوات و10 سنوات، ولكن في مصر هناك مظهر غير حضاري من السيارات القديمة، ولكن المبادرة كانت ذكية جدا، واستهدفت السيارات التي انقضى على عمرها 20 سنة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، معرض تكنولوجيا تحويل السيارات إلى العمل بالطاقة النظيفة والذي تشارك فيه عدد من الوزارات.