«جامع»: السيسي وجه بزيادة المنتج المحلي في صناعة السيارات

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنهم يفعلون كل ما في وسعهم من أجل البلد والمواطنين، وإقامة معرض تكنولوجيا إحلال المركبات التي تعمل بالطافة النظيفة كان بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض المحاور المختلفة لهذه المبادرة، من الوزارات المختلفة، موضحة أنها 10 وزارات، مثل الداخلية، والبترول والمالية، والبيئة، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وكل وزارة لها دور محدد، لافتة إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في هذه المبادرة.

وأضافت «جامع» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الاثنين، أن الرئيس وجّه بزيادة المنتج المحلي في المنتجات إضافة إلى نقل التكنولوجيا في الصناعات المغذية للسيارات.

موقع إلكتروني للتسجيل

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن أعداد كبيرة من المواطنين زارت المعرض الذي يستمر في الانعقاد لمدة ثلاثة أيام، ويمكن للزائر أن يتعرف على الموديلات المعروضة في المعرض، لافتة إلى أن هناك موقعا إلكترونيا للتسجيل لإحلال السيارات، مشددة على أن هذه المبادرة يعمل فيها أيضا عدد كبير من البنوك.

وأوضحت: «اللي عربيته متقادمة هناخدها منه عشان نخرجها، لأنه ميصحش يكون عندنا شبكة الطرق دي وفيه حد معاه عربية كثيرة الأعطال»، مشددة على أن المبادرة ممتدة طوال العام، ويمكن للمواطن أن يزور المعرض لمعرفة الموديلات الموجودة ويمكنه التعاقد في المعرض، أو بعد انقضاء المعرض كما يشاء.

حملات توعية ومحطات للغاز

وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك حملات توعية كثيرة على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، والمواقف، وأماكن تجمعات السائقين، ومحطات الغاز التي تعمل في هذا المجال، موضحة أن هناك خطة طموحة لزيادة محطات الغاز على مستوى الجمهورية بالتزامن مع مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز، موضحة أنهم سيبدأون بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس، والبحر الأحمر والإسكندرية، وهي أكثر محافظات بها سيارات متقادمة، ويستهدفون 70 ألف سيارة، 55 ملاكي وأجرة، و15 ألف سيارة «ميكروباص».