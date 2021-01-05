افتتاح إدارة كلابشة الاجتماعية بأسوان بتكلفة 4 ملايين جنيه: تخدم 19 قرية

أناب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، في افتتاح المبنى الجديد لإدارة كلابشة الاجتماعية بمركز نصر النوبة، بتكلفة 4 ملايين جنيه، شاملة الإنشاءات والتجهيزات.

يأتي هذا في إطار افتتاح محافظة أسوان عددا من المشروعات والمباني الخدمية بمختلف القطاعات.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الوزيرة نيفين القباج، وتعاونها المتواصل مع المحافظة، من أجل دعم منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية، لتصل خدماتها للمواطنين كافة، من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وضمان توفير حياة كريمة لهم، خاصة الأسر البسيطة والأكثر احتياجا في القرى والمناطق البعيدة والنائية.

من جانبه، أكد أحمد حمدي، مدير التضامن الاجتماعي، أن مبنى الإدارة الجديد يقع على مساحة 416 م2، ويتبعه 5 وحدات اجتماعية، تخدم 19 قرية، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من معاشات التكافل والتضامن الاجتماعي، ومساعدات الدفعة الواحدة وصل حتى الآن إلى 1744 مواطنا في هذه القرى.

كما ساهمت الإدارة بالتنسيق مع الجهات الداعمة فى تمويل 94 من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم مجال تنمية المرأة، وأوضح أحمد حمدي، أن ذلك يتوازى مع استخراج 1300 بطاقة خدمات متكاملة للمعاقين كمرحلة أولى للحالات شديدة الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، طورت جميع مكاتب التأهيل للمعاقين، وزودت بأجهزة الحاسب الآلي، وربطت مباشرة بالإدارة العامة للتأهيل بالوزارة.

وفى السياق ذاته، حرصت نائبة المحافظ على زيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكلابشة، لتفقد سير العمل، ومتابعة تركيب شبكة الأجهزة الداخلية، بجانب تشغيل منظومة النداء الآلى وكاميرات المراقبة، علاوة على التعرف على مستويات التدريب والتأهيل التى تلقاها الموظفين بالمركز، فضلا عن الوقوف على أهم الاحتياجات والمتطلبات اللازمة، خاصة في مجال الصيانة والدعم الفني، ليؤدي المركز دوره بالشكل المطلوب، وضمان تقديم خدماته الإلكترونية للمواطنين بالجودة العالية.