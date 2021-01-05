تطوير 68 قرية و321 تجمعا ريفيا بمركزي ادفو وكوم امبو بأسوان

ألتقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتور ولاء جاد، المدير التنفيذى لوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، بحضور نائب المحافظ، أحمد شعبان، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، حيث تناول اللقاء الجهود المبذولة من المحافظة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

أكد محافظ أسوان، خلال اللقاء، أن المبادرة الرئاسية تشمل 13 قرية على مرحلتين، موزعة على جميع مراكز المحافظة، بإجمالى 83 مشروع بمختلف القطاعات، وباعتمادات 280.7 مليون جنيه.

وأضاف أنه يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية، بإجمالي 30 مشروعاً، تستهدف تحسين معيشة 38 ألف و626 أسرة، باستثمارات 82.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلاً.

وتابع المحافظ أنه يجري بالتوازي مع ذلك، طرح مشروعات المرحلة الثانية، والتي تضم قريتي الرئيسية بإدفو، والمنشية الجديدة بكوم أمبو، إلى جانب تنفيذ 53 مشروعاً باعتمادات 198 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة"، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف محافظ أسوان أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات للبدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية مصرية، من ضمنها 68 قرية و321 نجعاً وتجمعاً ريفياً بأسوان، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتشمل رفع كفاءة وإدخال شبكات البنية التحتية ومستوى الخدمات، فضلاً عن مشروعات التمكين الاقتصادى لخلق فرص عمل، مما يسهم في تغيير وجه الحياة، وتحسين مستوى معيشة حوالى 893 ألف نسمة من أهالي المركزين، بما يوازي حوالي ثلثي سكان المحافظة.