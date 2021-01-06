بعد إصابتها بفيروس كورونا.. وعد السعودية: أنا بخير وألتزم بالعزل

طمأنت الفنانة السعودية «وعد» جمهورها وعشاقها فى مصر والوطن العربي، على صحتها بعد أن أصيبت بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الأيام الماضية، وأعلنت عنه عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

قالت الفنانة السعودية لـ«الوطن»: «أنا بخير وبصحة جيدة، أصبت بالفيروس ولا أعلم ما سبب الإصابة، ولكن حالتى مستقرة، وأخضع حاليا للعزل فى المنزل وملتزمة بالأدوية والابتعاد عن الناس».

«وعد» كانت قد أصيبت ابنتها بفيروس كورونا، منتصف العام الماضي، أثناء تواجدها فى أمريكا للدراسة، وفشلت الفنانة فى مقابلتها بسبب توقف حركة الطيران بين البحرين التى تقيم فيها «وعد» وأمريكا حيث كانت نجلتها.

يذكر الفنانة السعودية «وعد» قد أطلقت ألبومها الجديد «وعد 2020»، مع شركة روتانا للصوتيات عبر المنصات الإلكترونية وقناة الشركة بيوتيوب.

وقالت لـ«الوطن»: «دوما ما أحب أن أضع الأغنية المصرية فى ألبوماتي الغنائية، وحين استمعت لأغنية عايزني أرجع أحببتها للغاية وقررت ضمها لكونها متميزة للغاية سواء كلمات خالد تاج الدين أو ألحان وليد سعد الذي تعرفت عليه من قبل صديقتي المخرجة بتول عرفة».

ويتضمن الألبوم 7 أغنيات باللهجات المصرية والخليجية وهي «أتدلع عليك، وعايزني أرجع، وأحبك أكثر، وإذا من جد، وأفكر صح، وأبشركن وأهان المشاعر».

وتتعاون «وعد» في الألبوم مع الشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد في أغنية مصرية وحيدة، وهي عايزني أرجع.

كان من المقرر أن تقيم الفنانة السعودية عدة حفلات غنائية فى مصر خلال عام 2021 ولكنها توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد.