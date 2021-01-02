شقيق برلماني يتبرع بمليون جنيه لسداد ديون الغارمات بالسجون: وعد فأوفى

تبرع الشيخ نصر طايع، رجل أعمال، شقيق برلماني بقنا، بمليون جنيه لسداد ديون الغارمين والغارمات بدائرة قوص وقفط ونقادة، ولمن صدرت ضدهم أحكام بالسجن، والمحبوسين داخل السجون.

وأعلن طايع، عن تكليف محامين لإنهاء كافة الإجراءات القانونية وتسديد ديون الغارمين والغارمات، محددا الشروط، التي من ضمنها أن يكون من أبناء الدائرة ولا يتعدي قيمة الدين 15 ألف جنيه للوصول إلى أكبر عدد ممكن، والأولوية للغارمات بالسجون، والغارمين الذين صدرت ضدهم أحكام.

وقال الشيخ نصر، إنه يتابع الأمر مع المحامين ومراكز الشرطة، بعمل حصر للغارامات في قوص ونقادة وقفط، وتحديد أسمائهم والمبالغ المطلوب دفعها من ديون لإخراجهم من السجون.

وتابع أنه نشر صورة بالمبالغ التي يتم استخدامها في السداد، للتأكيد على أنه لن يخلف وعده، وللرد على المشككين في قوله، مؤكدا أن هذا العمل لوجه الله وأنه سيعمل بكل ما في وسعه في رفع معاناة المواطنين في الدائرة، بجوار شقيقه البرلماني العضو محمد طايع، عن حزب «مستقبل وطن».

ورحب المواطنين في مراكز قوص وقفط ونقادة، بقيام شقيق البرلماني، بالوفاء بوعده من خلال تصوير الأموال ونشرها كنوع من الجدية وقدرته على سداد ديون الغارمات.

وكان شقيق النائب محمد طايع، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، أعلن خلال أحد المؤتمرات الانتخابية قبل إجراء انتخابات النواب في محافظة قنا، عن نيته التبرع بمليون جنيه لسداد ديون الغارمات.

وبعد نجاح شقيقه في البرلمان، واجه ضغوطا كبيرة من المواطنين وخاصة على «فيسبوك» تطالبه بالأسماء بوعده الذي أعلنه خلال المؤتمر الانتخابي.

وكانت صفحات السوشيال ميديا قد تداولت خبر تبرع شقيق البرلماني، مثمنة المبادرة التطوعية، ولاسيما بعد انتحار ربة منزل منذ أيام بمدينة قوص بسبب تراكم الديون، وتسائل رواد التواصل الاجتماعي عن تأخر إطلاق مبادرة شقيق البرلماني التي وعد بها.