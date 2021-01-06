كلاكيت تاني مرة.. الصحة تحسم جدل نقل الأحذية لفيروس كورونا: ضعيف جدا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية وإصابته للأفراد ضعيف جدا.

وتابعت الوزارة في منشور توعوي لها، قامت بإعادة نشره مرة أخرى بعد طرح المواطنين عدد من الأسئلة يتعلق بإمكانية نقل الأحذية للفيروس، أن للاحتياط خاصة في البيوت التي يحبو أو يلعب فيها الرضع والأطفال الصغار على الأرض، احرصوا على ترك الأحذية على مدخل البيت.

الصحة تؤكد علي اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا

وأكدت الوزارة أن ذلك يمنع التلامس مع أي قاذورات أو فضلات قد تلتصق بنعل الأحذية، وأشارت أنه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لابد من عند السعال والعطس قم بتغطية الفم والأنف بالكوع أو بمنديل ورقي ثم تخلص من المنديل فورا وتغسل يديك.

وتابعت الوزارة لابد من غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدم معقم اليدين الكحولي.

وأضافت الوزراة لابد من تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص يعاني من الحمى والسعال على الأقل مسافة متر واحد، مشيرة أنه في حالة المعاناة من الحمى والسعال وصعوبة التنفس لابد من طلب الرعاية مبكرا.

وأوضحت الوزارة أنه ينبغي تجنب لمس الأنف والفم والعينين باليدين إلا بعد غسلها جيدا أو تطهيرها.

وأكدت على ضرورة تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

وتواصل الوزارة رفع استعدادتها كافة، بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة بشأن الفيروس، لاتخاذ الإجراءات الازمة كافة للوقاية منه، وضد أيى فيروسات معدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الوسائل على منصات التواصل الاجتماعي لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس كافة أولا بأول، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف