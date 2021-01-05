تخريج المستشارين في برنامج تدريب مستشاري مجلس الدولة بالأكاديمية

استقبلت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء 5 يناير، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، ليشهد تخريج المستشارين ببرنامج تدريب مستشاري مجلس الدولة، حيث استضافت الأكاديمية 93 مُتدربا من المُعينين بالمجلس، تم تدريبهم على مدار 15 يومًا بواقع 90 ساعة تدريبية تخلل بعضها الفعاليات والأنشطة.

وقالت رشا راغب، في ترحيبها برئيس مجلس الدولة، إن الأكاديمية هي بيته ومكانه ومستشاري المجلس هم ضيوف شرف بالأكاديمية، واصفة البرنامج بأنه تجربة ناجحة وحميدة، متمنية أن تكون الاكاديمية استطاعت أن تضيف جزء من المعالم والمعارف المفيدة لكم على المستويين الشخصي والمهني، ولولا دعم المستشار وتأكيده للفكرة ومنظومة التدريب وفكر التغيير، كان تحقيق نسبة النجاح أقل من هذا بكثير.

من جانبه أعرب المستشار محمد حسام الدين عن شكره واعتزازه بالأكاديمية، قائلا: إن رشا راغب قامة وطنية، تحب عملها، واستطاعت من خلال الأكاديمية أن تعطينا طموحا كبيرا.

وتحدث المستشار حسام الدين، إلى المستشارين، قائلًا: تجربة التدريب فريدة من نوعها بالمجلس، والقاضي الإداري يختلف عن أي قاضي، حيث إن الخصم الرئيسي له هو الدولة بما فيهم الوزير، والقانون الإداري حديث النشأة ومتجدد.

وكشف المستشار حسام الدين، عن هدف البرنامج: نحتاج قاضي إداري، قاض مبدع، قاض غير تقليدي، قاض يعرف وطنه ومشروعاته. مجلس الدولة جزء من الدولة لكنه يراقب أعمال السلطة الإدارية، مشيدا بالتغيير الذي لمسه بالمستشارين بعد خوضهم تجربة التدريب بالأكاديمية، وشدد على أن الهدف من البرنامج هو أن يستطيع القاضي إدارة ملف القضية، وليس التحكم فيها، متمنيًا لهم كل التوفيق.