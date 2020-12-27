بنك مصر يقفز بإجمالي أصوله إلى 1.2 مليار جنيه.. وقروض العملاء تنمو 24%

كشفت المؤشرات المالية الأولية لبنك مصر عن تحقيق إدارة البنك العديد من النتائج الإيجابية المهمة بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2020؛ حيث وصل إجمالى أصول البنك إلى 1.2 تريليون جنيه، مقابل 967 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 27%، كما ارتفع صافى قروض العملاء إلى 336 مليار جنيه، مقابل 272 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 24% نتيجة لنمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 59% ونمو محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18%.

وأوضح البنك، فى بيان، أن محفظة الاستثمارات المالية بالبنك حققت نمواً 46%، حيث وصلت إلى 536 مليار جنيه مقارنة بـ367 مليار جنيه فى العام السابق، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 182 مليار جنيه لتصل إلى 928 مليار جنيه، مقابل 746 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، محققة بذلك نمواً 24%؛ نتيجة نمو شهادات الادخار بنسبة 47% والودائع لأجل وبإخطار بنسبة 33%.

أشار البنك إلى أن قيمة محفظة التجزئة بلغت 54 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 37.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق بزيادة قدرها 16.2 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 43%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 9.4 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما وصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك إلى 21874 موقعاً بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك إلى ما يزيد على 21.8 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـPOS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3،2،1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

وفى إطار اهتمام البنك بالشمول المالى، قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات)، حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة، وكذلك ما يزيد على 62 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتى بلغت نحو 700 ألف محفظة فى يونيو 2020 مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على 98.5 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك، حيث يمتلك بنك مصر أكبر شبكة فروع تصل لنحو 700 فرع.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 3000 آلة صراف آلى بنهاية نوفمبر 2020، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به، بحسب البنك.

أشار البنك إلى أن عدد فروعه الخاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة) بلغت 44 فرعاً، كما ارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية فى مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 15.1 مليار جنيه فى يونيو الماضى، مقابل نحو 8 مليارات جنيه فى يونيو 2019 بزيادة قدرها نحو 7.1 مليار جنيه.

وفيما يخص نشاط التجزئة المصرفية بقطاع الصيرفة الإسلامية يقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة؛ مثل منتجات المرابحة المتنوعة وخدمة التأمين البنكى التكافلى بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلى، حيث بلغت قيمة محفظة التجزئة المصرفية بقطاع الصيرفة الإسلامية 1.7 مليار جنيه، مقابل 927 مليون جنيه فى يونيو 2019، بمعدل نمو 88%.

ولفت البنك إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 36.4 مليار جنيه فى يونيو 2020، مقابل 23.3 مليار جنيه فى يونيو 2019 بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 57%، كما بلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل فى يونيو 2020، مقابل 121 ألفاً فى يونيو 2019 بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52%، كما أصدر البنك قروضاً لعدد 99 ألف عميل بقيمة 9.9 مليار جنيه بمبادرة «مشروعك».

محفظة الاستثمارات المالية ببنك مصر تسجل 536 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.. ويستهدف إتمام 25 عملية تمويلية خلال الفترة المقبلة

وفيما يخص القروض المشتركة، نوه البنك بأنه قام بترتيب وتمويل والمشاركة فى 9 عمليات تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 81.33 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقارى، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والخدمات المالية)، وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 32 مليار جنيه تقريباً، كما يسعى البنك حالياً لإتمام عدد 25 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات، وتبلغ قيمتها نحو 120.32 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 28.21 مليار جنيه.

وحول استراتيجية التحول الرقمى بالبنك، قام البنك مؤخراً بتدشين قطاع التحول الرقمى؛ الذى يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمى المصرفى ببنك مصر، كما تم إطلاق أولى الخدمات الرقمية فى ظل منظومة التحول الرقمى الجديدة وتحت مظلة خدمات بنك مصر إكسبريس الإلكترونية «قرض المشروعات الصغيرة أون لاين - إكسبريس».

وبالنسبة للمسئولية المجتمعية، أشار البنك إلى أنه يعمل من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» على تطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصرى، حيث قام بنك مصر بالعديد من المساهمات المهمة، منها على سبيل المثال؛ دعم مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ 300 مليون جنيه من خلال تبنى المرحلة الثالثة من المستشفى، دعم مستشفى مجدى يعقوب للقلب الجديد بالقاهرة «حدائق أكتوبر»، كما قام بنك مصر بدعم مركز الأشعة بمستشفى الناس للأطفال بمبلغ 30 مليون جنيه وذلك لخدمة الأطفال من مرضى القلب، كما قام البنك بدعم مؤسسة أهل مصر للتنمية - مستشفى أهل مصر؛ وذلك لتجهيز عدد 14 غرفة فى مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق بأحدث المعدات والأجهزة الطبية اللازمة وفقاً لأفضل المستويات العالمية.

وفى مجال التعليم، قام بنك مصر بدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وافتتاح مبنى بنك مصر بالمدينة، وجاء ذلك استكمالاً للبروتوكول الذى قام البنك بتوقيعه لدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ويحرص البنك على توفير منح دراسية للطلبة المستحقين، كما قامت مؤسسة بنك مصر بتوفير فرص التعليم المتميز من خلال المنح الدراسية السنوية للدراسة بجامعة النيل، تخصص الهندسة وإدارة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية، لنحو 73 طالباً، وتقديم منح للدراسة بمراكز التعليم الفنى المطورة لعدد 35 طالباً من فاقدى الرعاية الأسرية وغير القادرين بإمبابة وكفر الزيات ومحرم بك، ومنح دراسية لعدد 16 طالباً بمدرسة السويدى للتعليم الفنى.

كما أسهم البنك فى تطوير قرى الصعيد الأكثر احتياجاً بمتوسط 4 قرى سنوياً بإجمالى 39 قرية انتهى العمل بها فى نوفمبر 2020 ومستمر العمل فى 13 قرية فى 5 محافظات، وكذلك تحسين نوعية الحياة بالعشوائيات فى 4 مناطق سنوياً بالتركيز على البرامج التعليمية والتنمية البشرية للأطفال والأمهات المعيلات.

وحصد البنك العديد من الجوائز من المؤسسات الدولية الكبرى تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح فى جميع الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.