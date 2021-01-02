بنك مصر يضخ 1.5 مليار جنيه عبر قرض «إكسبريس أونلاين» خلال 50 يوما

أعلن بنك مصر أن حجم التمويل الممنوح لمنتجه الجديد «إكسبريس أونلاين» -أول قرض رقمى متكامل لتمويل المشروعات الصغيرة فى مصر- الذى أطلقه البنك من خلال قطاع التحول الرقمى، بلغ نحو 1.5 مليار جنيه منذ إطلاق المنتج من 50 يوماً.

وأشار البنك، فى بيان، إلى أن هذا القرض يعد طفرة فى مجال تمويل المشروعات، حيث يُمكّن عملاء البنك من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة «أون لاين» من خلال موقع بنك مصر الإلكترونى دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة إجراءات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل قرض تمويل المشروعات الصغيرة «أون لاين» هو أسرع قرض فى مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل فى ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وأوضح البنك أنه يسعى دائماً لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملائه بما يُسهم فى توفير الوقت والجهد على العملاء، ويقوم البنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 36.4 مليار جنيه فى يونيو 2020 مقابل 23.3 مليار جنيه فى يونيو 2019 بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 57%، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل فى يونيو 2020 وبمعدل نمو قدره 52%.

ولفت البنك إلى حرصه على تلبية الاحتياجات المختلفة لجميع شرائح المجتمع بما يُسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة حيث تم إصدار قروض لعدد 99 ألف عميل بقيمة 9.9 مليار جنيه حتى يونيو 2020.

وحصد بنك مصر العديد من الجوائز فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2020، حيث حصل على لقب «أفضل بنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة» من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، وجائزة «البنك الأكثر ابتكاراً فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة» من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة «أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة «البنك الأكثر تميزاً فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة» من مجلة إنترناشونال إنفيستور وجائزة «بنك العام فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة» من مجلة ذا ديجيتال بانكر، بحسب البنك.