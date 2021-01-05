وزيرة التضامن: الحضانات تعمل بنسبة 50% وستغلق إذا ارتفعت إصابات كورونا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحضانات تمثل أهمية كبيرة جدا، لأن مرحلة الطفولة المبكرة تحظى بأهمية كبيرة من الدولة ككل، إضافة إلى أنها تمس أيضا المرأة العاملة، وقرار غلق أو فتح الحضانات يتفاعل مع مستجدات كورونا، والعام الماضي كان لدينا 14 ألف حضانة مرخصة، وعندما فتحوا الحضانات بنسبة 70%، تم فتح ألف ونصف الالف حضانة فقط، وعندما أعلن فتح الحضانات بنسبة 50% فقط، انخفض عدد الحضانات إلى أقل من ألف، ولكن عندما أعلنوا فتح الحضانات بنسبة 100%، فتحت 4200 حضانة أبوابها.

وأضافت «القباج» في لقاء مع برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة « DMC » الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك رقابة شديدة جدا على الحضانات، واللي فتحوا 4200 حضانة، والإصابات كانت في 11 حضانة فقط، وتم التعامل معها، وتم اتخاذ القرارات لتخفيض إشغال الحضانات بنسبة 50%، وإذا زادت إصابات فيروس كورونا سيتم إغلاق الحضانات كلها».

وشددت وزيرة التضامن على أن الحضانات تفتح في الوقت الحالي بنسبة 50%، وقابلة للغلق إذا زادت إصابات فيروس كورونا، مؤكدة أنهم معنيون بالحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات، وهم 12 مليون طفل، لافتة إلى أن الأمهات لا ترسل أطفالها إلى الحضانات حتى سن 6 شهور، وبالتالي فإن عدد الأطفال الذين يجب أن يذهبوا للحضانات 7 أو 8 ملايين طفل، ولكن هناك مليون طفل فقط يذهبون إلى الحضانات، ولذلك فإن هناك 6 ملايين طفل لا يذهبون إلى الحضانات.

وتابعت: «الحضانات مهمة في التنشئة والتغذية، واكتشاف صعوبات التكلم، والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدا بالطفولة المبكرة، ويتم التنسيق بين الوزارات، والرئيس أتاح ترخيص 10800 حضانة لم تكن مرخصة، ويتم دراسة ملفات الحضانات بالتعاون مع عدد من الوزارات، وربما يكون هناك إمكانية لإنشاء حضانة داخل مراكز الشباب، والمصانع والشركات يجب أن يكون لديها حضانة وفقا للقانون.