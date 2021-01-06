غدا.. عودة عروض البيت الفني للمسرح

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن عروض البيت الفني للمسرح ستعود لتنير مسارحه من جديد، وذلك ابتداء من الخميس 7 يناير الجاري، والذي يواكب احتفالات عيد الميلاد المجيد، عقب انتهاء فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري الذي استضافت فعالياته المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح.

فيعود من جديد عرض «عيلة الفقري» من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، و ذلك أيام الخميس والجمعة والسبت، في الثامنة والنصف مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

العرض من بطولة محمد الصاوى، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من تأليف أحمد الملوانى، ومن إخراج محمد متولي.

بينما يعود عرض «جنة هنا»، من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، أيام الخميس والجمعة والسبت، في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح الغد بالعجوزة.

العرض من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.

أما فرقة فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح فتقدم عرض «ريسايكل» أيام الأربعاء والخميس والجمعة والأحد من كل أسبوع، في تمام الثامنة مساء على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات.

العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

وللأطفال تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، عرض «زهرة اللوتس»، أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام السابعة مساء على مسرح متروبول بالعتبة، العرض بطولة سيد جبر، إيناس نور، حمدي العربي، منصور عبدالقادر، فادي خفاجة، جنا هشام عطوة، ديكور حازم شبل، العرض من تأليف طارق مرسي ومن إخراج محمد حجاج.

جدير بالذكر أن جميع مسارح البيت الفني للمسرح تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة المصرية داخل المسارح حفاظا على صحة الجميع من إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات والتعقيم.