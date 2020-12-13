البيت الفني للمسرح يعلن عن عروضه المشاركة بالمهرجان القومي

أعلن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، أن البيت يشارك هذا العام ضمن فعاليات الدورة الـ13 للمهرجان القومي للمسرح المصري بـ 5 عروض مسرحية ضمن المسابقة الرسمية، حيث يقدم كل عرض ليلتي عرض بالمجان طبقا لجدول المهرجان الذي ستعلنه إدارة المهرجان خلال أيام، حيث تم اختيار العروض من قبل لجنة اختيار مستقلة من نقاد متخصصين.

وأضاف إسماعيل مختار أن العروض التي تم اختيارها للمشاركة بالمهرجان هي "المتفائل"، من إنتاج فرقة المسرح القومي، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "حريم النار " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، و عرضي "أفراح القبة" و "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب.

ووجه الفنان إسماعيل مختار الشكر والتقدير لكافة الفنانين بالبيت الفني للمسرح الذي قدموا مستوى متميزا من العروض المسرحية يدعو للفخر على الرغم من الظروف التى يوجهها العالم بسبب جائحة كورونا، والتي لم تقف حائلا دون تقديم ابداعاتهم الفنية للجمهور.

ويوم الثلاثاء الماضي كان قد كشف المهرجان القومي للمسرح عن بوستر دورته الجديدة التي ستقام في الفترة من 20 ديسمبر 2020، إلى 4 يناير 2021، وتحمل اسم "دورة الآباء"، حيث سيحتفل المهرجان بمرور 150 عاما على المسرح المصري، الذي يؤرخ له منذ عام 1870.

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، إن الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للمسرح، تحمل اسم دورة (الآباء) أي دورة مؤسسي الحركة المسرحية في مصر، وانعكاس ذلك علي الحياة الثقافية منذ نشأة المسرح، وتطوره في مختلف العصور، وبناء على ذلك، وضعنا على بوستر المهرجان، صورا لبعض الآباء المؤسسين، منهم: يعقوب صنوع، عثمان جلال، عبدالله النديم، سلامة حجازي، سيد درويش، جورج أبيض، عزيز عيد، نجيب الريحاني، علي الكسار، يوسف وهبي، أمين صدقي، إبراهيم رمزي، بديع خيري، توفيق الحكيم، فاطمة رشدي، روز اليوسف.