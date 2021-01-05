«سكك حديد مصر» تعلن وظائف إدارية شاغرة.. اعرف الشروط والمستندات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية العليا للذكور والإناث، والتي تنوعت بين الصيانة والفرز والتشغيل، وتستعرض «الوطن» التفاصيل والأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف المطلوبة

- مدير عام الأمن.

- مدير عام متابعة قروض المشروعات PMU.

- مدير عام التخطيط والمتابعة لمعدات الورش.

- مدير عام ورش العربات بفرز القاهرة.

- مدير عام التشغيل بالمنطقة الجنوبية (مسافات طويلة).

- مدير عام التشغيل على الشبكة بالمنطقة الوسطى (بنية أساسية).

- مدير عام التشغيل على الشبكة بمنطقة شرق الدلتا (بنية أساسية).

- مدير عام التشغيل على الشبكة بمنطقة وسط الدلتا (بنية أساسية).

- مدير عام تخطيط الصيانة للاتصالات.

- مدير عام إدارة الأصول والهندسة (هندسة السكة).

- مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة شرق الدلتا.

- مدير عام تنفيذ تجديدات الكباري (بنية أساسية).

الشروط المشتركة للوظائف

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- ​قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

- الإلمام بالقوانين واللوائح التي تحكم العمل.

​- القدرة على القيادة والتوجيه.

- ​مؤهل عالِ هندسي مناسب لطبيعة العمل.

ويتم تقديم طلبات الالتحاق بالوظائف في ​مقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية برئاسة الهيئة باسم السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة بمبنى محطة القاهرة - الدور الثاني – ميدان رمسيس، على أن يتم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة.

وأشارت الهيئة إلى أنّ آخر موعد لتلقي طلبات التقديم يوم 4 فبراير 2021.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف

- بيان الحالة معتمد موضحًا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى – تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية [مدتها ونوعها ومكانها] العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير) الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- 6 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك على أن تكون من أصل و5 صور.

- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر + صورة بطاقة الرقم القومي.