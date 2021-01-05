عاجل.. الصحة تطلق الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا

أطلقت وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا، وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام ومرضى الفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ونفقة الدولة، والتأمين الصحي، مشددة على ضرورة عدم تراخي تلك الفئات في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.

وتابعت الوزارة أن الفئة العمرية فوق سن الـ50 عامًا تمثل 55٪؜ من الإصابات، وبدأت إصابات الفئات العمرية من 35 إلى 50 عامًا تنضم لنسب الإصابات العالية، بالإضافة إلى أن الفئات من 15 إلى 35 عامًا تمثل نسبة 25٪؜ من الإصابات، مضيفة أنه بالرغم من زيادة عدد حالات الإصابات، إلا أنها تُعد إصابات بسيطة مقارنة بالموجة الأولى.

وأضافت الوزارة، أنه تم تخصيص 19 مستشفى عزل في بداية الجائحة، ثم زيادة المستشفيات التي تقدم خدمات فيروس كورونا تدريجيًا لتصل إلى 101 مستشفى، ثم 111 ثم 150 مستشفى، حتى وصلنا الآن إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة.

واستعرضت الوزارة آلية توزيع اللقاح بمصر، من خلال توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم باللقاحات، وتشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات، وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها إطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم، حيث يتم أخذ اللقاح على جرعتين بينهما 21 يوميًا بنفس المركز، مشيرة إلى تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بعملية الحصول على اللقاح.