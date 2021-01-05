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محمود مسلم

وزيرة الصحة تهنئ البابا تواضروس بأعياد الميلاد المجيد 

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الوطن
10:39 م | الثلاثاء 05 يناير 2021
وزيرة الصحة

وزيرة الصحة

تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

كما هنأت وزيرة الصحة والسكان جميع الأطقم الطبية من الأخوة المسيحيين، داعيةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جميع الإخوة الأقباط بالصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والسلام.

وأكدت الوزيرة أن مصر تضرب أروع الأمثلة في التكاتف بين جموع المواطنين لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الشعب المصري العظيم، معربة عن تمنياتها أن تأتي الأعياد بالبركة والخيرات للبلاد، وأن يحفظ الله مقدرات وطننا الحبيب حتى عبور هذه الجائحة بأمان.

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