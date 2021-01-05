وزيرة التضامن: نعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني للتعرف على المفقودين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة سوف تطلق تطبيقا جديدا بالتعاون مع وزارة الاتصالات، يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى التعرف على المواطنين المفقودين، ولم الشمل بينهم وبين ذويهم.

التعاون مع وزارة الاتصالات

وأضافت «القباج» في لقاء مع برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان: «هذا الأمر حقيقي، ويتم بالتعاون وزارة الاتصالات في إطار مبادرة مصر الرقمية لـ المواطنين المفقودين سواء للأطفال أو الكبار، لأن الطفل يمكن أن يكون وضع في مؤسسة رعاية، ولا يعرف أهله عنه شيئا، ونفس الأمر أيضا مع كبار السن، والهدف من التطبيق أن يكون المواطن المصري له كرامته حتى لو لم يكن لديه أسرة، وأن يكون الشارع المصري ملائما».

التقاط الصور وإرسالها للوزارة

وشددت وزيرة التضامن على أن التطبيق يسمح بالتقاط صورة الشخص في الشارع، ثم إرسالها للوزارة عبر التطبيق، والوزارة تتعامل معه، إما ترده لأسرته أو تلحقه بمؤسسة، والتطبيق له هدفين، جمع المسن أو الطفل المفقود بأسرته حيث يتم تصوير جميع الأطفال في مؤسسات الرعاية في المراحل المختلفة، والهدف الثاني هو الإبلاغ عن الموجودين في الشارع الذين يحتاجون إلى دعم، ولذلك فإن سيارات التدخل السريع موجودة ويحاولون مصادقة المواطنين، وإذا كانوا مرضى يتم التعاون مع مؤسسات الصحة النفسية لعلاجهم.

أما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، فقالت القباج إن هناك اهتمام رئاسي شديد بهذه الفئة، وكفالة كامل حقوقها، ومن أهم قضاياهم التمكين والدمج، وبعض الإعاقات يمكن تعويضها بأطراف صناعية، أو كراسي، أو قوقعات، وفي الفترة الماضية كانت هذه الأطراف جودتها ضعيفة، والجيدة سعرها مرتفع، ودور الوزارة فيها ضعيف، ولكن الرئيس وجه بتوفير الأطراف الصناعية، وستكون إما مدعومة تماما، أو دعم جزء صغير، أو دون دعم لأن المنظومة الموحدة تستهدف الجميع.