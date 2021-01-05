وزيرة التضامن: ثلث سكان مصر أسر فقيرة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها قاعدة بيانات مسجل عليها البيانات 8.4 مليون أسرة فقيرة بإجمالي 31 مليون مواطن، موضحة: «عندنا في قاعدة بيانات الأسر الفقيرة أو القريبة من الفقر حوالي تلت عدد السكان أسر فقيرة، وهذه البيانات تستخدمها عدة وزارات وهيئات أخرى، أما الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي فهم يتأكدون من التزامها بإلحاق الأطفال بالتعليم، والرعاية الصحية، وهو برنامج تنموي وليس إحساني، لأن الفقر ليس فقط مالي، وهذه الأسر التي لديها معدل إنجاب كبير لديها أمية مرتفعة، ومنازل متهالكة، وهي تحتاج إلى السلع التموينية، وتستحق الدعم النقدي، والتأمين الصحي».

المستفيدون من الدعم النقدي

وأضافت «القباج» في لقاء مع برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان: «يستفيد من برامج الدعم النقدي، 3.8 مليون أسرة، بإجمالي 14.2 مليون مواطن، وجائحة كورونا تسببت في بعض الخسائر الاقتصادية، وكان هناك مساعدات اجتماعية من لجان الزكاة تصل لـ65 ألف أسرة، والجمعيات الأهلية تصل لـ700 ألف أسرة آخرين، وهناك منظومة متكاملة من الوزارة والمؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية، وتصل إلى أكثر من 5.5 مليون أسرة، والوزارة تستعد لعمل قاعدة بيانات موحدة لكل المستفيدين من الدعم النقدي، بالتعاون مع الرقابة الإدارية ومن الرقم القومي نستطيع معرفة المواطن والأملاك التي لديه، والدعم الذي يحصل عليه، والتأمين الصحي، وغيره من الأمور».

توجيهات من الرئيس

وشددت: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يدقق دائما على مسألة الرصد وألا ننتظر المواطنين أن يطلبوا، وهذا ما نطلق عليه استهداف الفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، وهناك مليون و600 ألف مواطن عمالة غير منتظمة استفادوا من المنحة، بإجمالي 2 مليار جنيه، ومستمرة حتى الآن، والوزارة تدخلت لزيادة 411 ألف أسرة على تكافل وكرامة، وتم توجيه مساعدات لـ115 ألف أسرة لمدة 4 شهور متتالية، وتقديم دعم غذائي لـ5.5 مليون أسرة وتم توحيد الجهود مع صندوق تحيا مصر، معربة عن تهنئتها لصندوق تحيا مصر الذي حصل على عدد من الأرقام القياسية من موسوعة جينيس».