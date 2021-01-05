باحث: توقعات مصر للنمو توسطت المؤشرات الدولية ما يعني دقة أرقام الحكومة

قال صبحي عسيلة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أكثر المؤشرات تشاؤما في مسألة معدلات النمو الاقتصادي في مصر جاءت من البنك الأوروبي، حيث يتوقع لمصر تحقيق 2% نمو، وأعلى معدل كان من مؤسستي «سيتي بنك» و«فيتش» ووصلت إلى 5.7%، أما وزارة التخطيط المصرية فأعلنت أن معدل النمو المتوقع 3.5%، والتقديرات المصرية تتوسط التقديرات العالمية، وهذا ردا على من يدعون أن الحكومة تبالغ في الأرقام التي تعلنها، وهي تقريبا نفس النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري في 2021.

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال استضافته في برنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن توقعات صندوق النقد الدولي للدين العام في مصر أشارت إلى أنه سيرتفع ويصل إلى 90%، والأهم من ذلك أنه منذ يونيو 2021، وحتى عام 2024 سوف يصل إلى 77%، وهي نسبة جيدة، أما أكثر توقعين تشاؤما في الاقتصاد المصري وهما «الإيكونوميست» و«فيتش»، وتوقعا أن يكون معدل البطالة حوالي 9.9%، وسوف يصل إلى 10.9% في عام 2021، ولكن سيعاود الانخفاض مرة أخرى.

وقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في نوفمبر الماضي تقريرا، يوضح أن معدل البطالة في مصر تراجع ليصبح 7.3% في الربع الثالث من العام بعد أن كانت 7.8% من العام الماضي، وأشار الجهاز أن ذلك يرجع إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها من أجل التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي نفذتها الدولة من أجل حد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وارتفع معدل البطالة في مصر إلى 9.6% في ربع السنة الأول لعام 2020، ووصل عدد العاطلين إلى مليوني شخص، وارتفعت القوة العاملة لتصل إلى 28 مليون فرد.