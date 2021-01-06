عاجل.. الأمن يغلق 7 طرق بسبب الضباب والشبورة الكثيفة

أجبرت الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، السلطات الأمنية على إغلاق عدد من الطرق الصحراوية والزراعية حرصًا على حياة المواطنين ولعدم وقوع حوادث على هذه الطرق.

وقررت السلطات الأمنية غلق الطريق الساحلي من بوابات الحمام امام حركة المرور لوجود شبورة.

وكانت السلطات الأمنية قد قررت إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة، إضافة إلى غلق طريق بلبيس، مع غلق طريق الفيوم وغلق طريق الكريمات أيضًا، إلى جانب غلق طريق أسوان الزراعي من بني سويف والمنيا وأسيوط، كما تمّ غلق طريق العلمين الصحراوي.

وشهدت عدد من الطرق في الساعات الأولى من مساء أمس الثلاثاء، انتشار الشبورة التي وصلت إلى حالة الضباب، فيما تمّ إغلاق عدد من الطرق السريعة والمهمة بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً.

وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين لعدم التحرك على الطرق السريعة نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.

وأعلنت مصادر أمنية أنَّه لن يتمّ فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث، وذلك حرصًا على حياة المواطنين، وذلك بعد وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية لعدم تمكّن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف، مما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.