كل ما تريد معرفته عن موجة الضباب التي تغلق الطرق ونصائح هامة للسائقين

موجة من الضباب الذي يحجب الرؤية تفرض نفسها على الطرق الزراعية والصحراوية، مما أجبر السلطات الأمنية على إغلاق عدد من الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية بسبب الانتشار الكثيف للشبورة المائية والذي وصل لحد الضباب وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

الأرصاد تحذر المواطنين

وجددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيراتها المواطنين، من الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب صباح اليوم، خاصة على الطرق السريعة الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

وكتبت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «متابعينا الكرام.. مستمرون في التحذير من الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت إلى حد الضباب على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، خاصة السواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد».

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية الكثيفة أدت لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ونصحت السائقين بضرورة توخي الحذر عند القيادة، موضحة أنّ الضباب يتكون نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وأنه كلما زادت كثافة البخار كلما كان الضباب أشد وتنخفض معه الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، ومتمنية السلامة للجميع.

رؤية منعدمة على بعض الطرق

وصرحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية اليوم كثيفة جدا ووصلت لحد الضباب، ووصلت الرؤية لأقل من 100 متر على بعض الطرق، بينما انعدمت تماما على بعض الطرق، وجرى إغلاق العديد من الطرق أمس، مثل طريق الكريمات وطريق إسكندرية الصحراوي وطريق بورسعيد والإسماعيلية والسويس وطريق مصر أسوان الزراعي، بسبب الشبورة الكثيفة التي وصلت لحد الضباب.

الشبورة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

وكشفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب تكون الشبورة الضبابية، شارحة أنّ الشبورة المائية الكثيفة تستمر حتى نهاية الأسبوع، بسبب المرتفع الجوي الذي يؤثر علينا برياح شمالية شرقية تمر على البحر المتوسط وتتحمل بكميات عالية من الرطوبة المرتفعة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى وهدوء لسرعات الرياح، وكل هذه العوامل تؤدي لتكون الشبورة المائية الكثيفة والضباب في الصباح الباكر.

نصائح لسائقي السيارات في الشبورة

وهناك عدد من الإرشادات المرورية التي يتعين على كل قائد مركبة الالتزام بها وتطبيقها أثناء قيادة السيارات والمركبات على الطرق المخلتفة أثناء الشبورة المائية، وذلك تجنبا لوقوع أي حوادث بسبب انخفاض أو انعدام الرؤية.

1-يجب الالتزام التام بتعليمات المرور ومتابعة الأخبار عبر «الراديو» لمعرفة مستجدات الأوضاع.

2-يجب عدم ترك الطرق الرئيسية التي تتواجد عليها الخدمات المرورية والسير في طرق منعزلة خالية من الخدمات المرورية.

3- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

4- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

5- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك وانتبه لأضواء فرامل السيارة التي تسبقك.

6- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.

7- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

8-استخدم فوطة لمسح الزجاج من الداخل من الشبورة وبخار الماء لتوضيح الرؤية.

9- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة نهائيًا.

10- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

11- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

12- عند وجود أعطال أو حوادث، يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

13-كن حريصًا من السيارات المركونة على جانب الطريق أثناء الشبورة.

14-حال عدم مقدرتك على الرؤية بشكل سليم يمكن التوقف في مكان آمن بعيدًا عن الملفات والمنحنيات وشغل الإشارات الضوئية لحين انقشاع الشبورة.