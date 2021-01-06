وائل غنيم يهاجم «الجزيرة»: «شغالة بالزمبلك ويارب نخلص من مرتزقة قطر»

وصف الناشط وائل غنيم، قناة الجزيرة بأنها تعمل بطريقة «الزمبلك»، وذلك تعقيبا على تغيير المواقف وسياسة القناة القطرية حسب الأهواء دون الاعتماد على ميثاق الشرف المهني، وقال غنيم عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «عايزين تعرفوا إزاي قناة الجزيرة شغالة بالزمبلك؟ تابعوا تغير موقفهم من السعودية وقياداتها خلال الأيام الجاية».

وأضاف «غنيم»: «فجأة كل السفالة والانتقادات والأخبار الموجهة ضد السعودية هتختفي، ربنا يتمم المصالحة على خير ويخلصنا من لقطاء الفكر ومرتزقة الإعلام ومهيجي الجماهير اللي قطر بتصرف عليهم».

وتفاعل عدد كبير من متابعي وائل غنيم مع تغريدته، مؤكدين أنها تستضيف العديد من الوجوه المعادية للدول من أجل خدمة أجندات خاصة.

دول التحالف

وتغيرت سياسة قناة الجزيرة خلال الساعات الماضية، تجاه المملكة العربية السعودية، حيث ذاعت تقريرا أشادت فيه بالإنجازات التي تحققت على مستوى العمران في المملكة وعدد من الدول العربية منها الإمارات والكويت، على عكس مواقفها السابقة التي هاجمت فيها دول التحالف «مصر والسعودية والبحرين والإمارات».

تسريبات كلينتون تفضح الجزيرة

ومارست قناة الجزيرة دور عدائي خلال السنوات القليلة الماضية مع عدد من الدول في مقدمتها مصر، حيث وجهت منصاتها ضد الدولة المصرية، فقامت ببث الأكاذيب والأخبار المفبركة والتقارير المزيفة، وهو ما كشفته تسريبات البريد الإلكتروني الخاص بـ«هيلاري كلينتون»، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والذي فضح ارتباطها الوثيق بقناة الجزيرة، ومحاولة استغلالها في نشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أنها قامت بزيارة القناة القطرية، في مايو 2010، واجتمعت مع مدير شبكة الجزيرة آنذاك وضاح خنفر، وتلا ذلك لقاء مع أعضاء مجلس إدارة القناة، وجرت مناقشة زيارة وفد من الشبكة إلى واشنطن، في منتصف مايو، من العام ذاته.