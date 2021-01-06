العثور على شاب مشنوقا داخل غرفة نومه في منشأة ناصر

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على شاب مشنوق داخل غرفة نومه في دائرة مركز شرطة منشأة ناصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، كما كلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي بانتحار شاب، وبالانتقال والفحص تبين العثور على شاب معلق ومشنوقا في سقف غرفة نومة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 18 عاما، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعص الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إجراء الصفة التشريحية وكتابة تقرير بسبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

مصدر أمني: كثرة الانتحار بين الشباب

وقال مصدر أمني إن حالات الانتحار كثرت خلال الفترة الأخيرة بين الشباب الذيين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 30 عاما إما بسبب الإدمان أو الأمراض النفسية بسبب الخلافات الأسرية.

وأضاف المصدر أن نسبة قليلة جدا من تلك الحالات التي يكون وراءها شبهة جنائية، ولذلك فإن الأجهزة الأمنية تنتظر تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاه، وبعده إما أن تقيد الواقعة انتحار، أو تقيدها قتل ويتم تشكيل فريق بحث يقوم بجمع كل التحريات حول علاقات المجني عليه مع أسرته في البداية وذلك في حالة إقامته مع أسرته، أو علاقاته خارج الأسرة مثل العمل والجيران والأصدقاء إذا كان يقيم بمفرده، وأوضح بانه أكثر من 95 في المائة تكون تلك القضايا انتحارا.