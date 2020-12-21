عاجل.. العثور على جثة لشاب مشنوق في شقة سكنية برأس غارب

عثرت الأجهزة الأمنية برأس غارب على جثة شاب مشنوقا داخل شقته السكنية بعمارات الكمين بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر وأكد مصدر أمني أنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث وأنها واقعة انتحار وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى تحت تصرف النيابة العامة لحين مباشرة التحقيقات.

كان تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتلقيه بلاغا من مباحث شرطة رأس غارب برئاسة المقدم أحمد الحوام رئيس مباحث القسم بالعثور على جثة شاب يدعي "مَحمد. ن" 22 عاما داخل شقته السكنية بعمارات الكمين مشنوقا في سقف الغرفة وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما استبعد مصدر أمني وجود شبهة جنائية حول الحادث حيث أكدت التحقيقات الأولية أنها واقعة انتحار وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزى تحت تصرف النيابة لحين استدعاء الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

جدير بالذكر شنت أجهزة مديرية الصحة بالبحر الأحمر برئاسة دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عدة حملات على المنشآت التجارية وأسفرت عن عدة غلق إدارى لعدد 6 منشآت لعدم وجود ترخيص وإعدام 272 كجم أغذية متنوعة و23 لتر زيوت وعصائر لتغيرها في الخواص الطبيعية وسحب 101 عينة أغذية مختلفة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

أجرت الحملات المرور على 68 منشآة من أماكن بيع وتداول الأغذية وتم إعدام 272 كيلو أغذية متنوعة و23 لتر زيوت وعصائر لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم تحرير 41 محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتم عمل غلق إدارى لعدد 6 منشآت لعدم وجود ترخيص بَمدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.