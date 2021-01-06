«التعليم العالي»: تسكين 13600 طالب وافد بالجامعات المصرية حتى الآن

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتذليل كافة العقبات تجاه الطلاب الوافدين، موضحة أن العمل يجري على قدم وساق لمتابعة هذا الملف والوصول به إلى المعدلات والاستراتيجية الموضوعة له التي تتماشى مع أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

تخصيص 10 قنوات اتصال لتقديم الخدمة للوافدين

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن 13 ألف طالب وطالبة تم تسكينهم بالفعل داخل الجامعات المصرية الحكومية بمراحل الليسانس والبكالوريوس كمرحلة جامعية أولى، فضلاً عن 600 طالب «منح»، وجاري استقبال الطلبات التي يمكن الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً العمل على حصر أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة.

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، بأن الوزارة نجحت الفترة الماضية في تدشين تطبيق «ادرس في مصر»، كما نفذت الإدارة العامة للوافدين، خلال العام الدراسي الجاري مخططًا للتسويق واستقبال الطلاب من خلال 10 قنوات تسويق للجامعات والكليات والبرامج والخدمات ساهمت في استقبال الطلاب بالجامعات المختلفة، موضحة أن المنصات كانت على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك» و«يوتيوب»، و«إنستجرام»، و«تيك توك»، و«لينكد إن»، إضافة إلى إطلاق قناة «ادرس في مصر»، علي موقع المشاهدات «يوتيوب»، فضلًا عن تخصيص خدمة الخط الساخن لجميع الطلاب الوافدين على الرقم 19064، وكذلك التواصل عن طريق برنامج «واتس آب»، من أجل الرد السريع على جميع استفسارات الطلاب المختلفة لتيسير التواصل وتحقيق أعلى جودة ممكنة.

وأضافت أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وافق على العديد من الاستراتيجيات التي ساهمت في حل العديد من المشكلات للطلاب الوافدين في ظل أزمة كورونا.