أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق ضمن مبادرة «شتي في مصر»

أعلن مجلس الوزراء المصري عن تدشين مبادرة «شتي في مصر» لتنشيط حركة السياحة الداخلية بمختلف المحافظات السياحية، وذلك وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2020.

وتهدف مبادرة «شتي فى مصر» إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ و طابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بداية من 15 يناير الحالي وحتى نهاية شهر فبراير 2021.

أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب

وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب، خلال الفترة من 15 يناير إلى 28 فبراير 2021، بسعر موحد على النحو التالى:

- من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصري وإلى أسوان 1800 جنيه.

- من القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

أسعار فنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا ودهب ونويبع

- فنادق 5 نجوم: سعر الفرد في الغرفة المزدوجة بحد أقصى 750 جنيهًا في الليلة إقامة كاملة Soft All-inclusive.

- فنادق 4 نجوم: سعر الفرد في الغرفة المزدوجة بحد أقصى 600 جنيه في الليلة إقامة كاملة Soft All-inclusive.

- فنادق 3 نجوم: سعر الفرد في الغرفة المزدوجة بحد أقصى 300 جنيه في الليلة إقامة كاملة Soft All-inclusive.

على أن تكون الأسعار للمصريين والأجانب تشمل الخدمة والضريبة.

أسعار فنادق الأقصر وأسوان

تمنح الفنادق نفس الأسعار السابقة ولكن نصف إقامة فقط «إفطار - عشاء».

أسعار الفنادق العائمة

تمنح الفنادق نفس الأسعار السابقة ولكن إقامة كاملة.

وفي إطار المبادرة، سوف يتم الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

جدير بالذكر أنه لدعم مبادرة «شتي فى مصر» لتشجيع السياحة الداخلية، سبق وأن قرر المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة، الأسبوع الماضي، منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير 2021.