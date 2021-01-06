مستثمرو السياحة: يمكن الحجز بمبادرة «شتي في مصر» عبر الإنترنت

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إنه يمكن للمواطنين الحجز بمبادرة «شتي في مصر»، عن طريق الإنترنت، وأضاف لـ «الوطن»، أن غرفة المنشآت الفندقية ستعلن خلال أيام أسماء الفنادق المشاركة بالمبادرة وأسعار الغرف الفندقية بكل غرفة والتي ستتراوح ما بين 600 إلى 1600 جنيه وذلك حتى يتمكن المواطن من الحجز بالفندق.

عبداللطيف: إعلان الفنادق المشاركة بالمبادرة خلال أيام

وتابع عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، «يمكن للمواطنين السفر للمدن السياحية المشاركة بالمبادرة وهي الأقصر وأسوان وشرم والغردقة ومرسى علم»، بأي وسيلة مواصلات سواء خاصة أو قطار أو اتوبيسات.

وأشار إلى أن أسعار البرامج إلى شرم الشيخ أو الغردقة التي تبلغ مدتها 4 أيام، ويكون السفر بالطائرة لن تقل عن 3 آلاف جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة، موضحا أن وزارة الطيران وشركة مصر للطيران تدعم تذاكر الطيران للمدن السياحية خلال مدة البرنامج التي تستمر نحو 45 يوما.

وأكد «عبداللطيف»، أن المبادرة ستسهم في إنعاش حركة السياحة الداخلية بداية من منتصف الشهر الجارى وحتى نهاية شهر فبراير المقبل، وهي الفترة التي ستشهد تراجعا كبيرا في الحركة السياحية الوافدة من الخارج.

وأوضح أن المبادرة تعتبر خطوة هامة من وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني لدعم المنشآت السياحية والفندقية، كما أنها منحت الفرصة للمصريين لزيارة المدن السياحية بأسعار مدعمة.

ومن جهته قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية السابق بغرفة شركات السياحة، إنه يمكن للشركات تنظيم رحلات جماعية خلال المبادرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية سواء في السفر أو في التنقلات الداخلية من المطار إلى الفندق والعكس.

وأشار إلى أن إطلاق المبادرة هام جدا لإنعاش الحركة السياحية بالفنادق، خاصة أن شهري يناير وفبراير هما الأقل تدفقا للسياح من الخارج.