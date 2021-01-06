طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والعظمى بالقاهرة 23

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم سيكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ودافئء على جنوب سيناء صباحا وسيكون من بارد لشديد البرودة ليلا، مع استمرار الشبورة المائية الكثيفة.

غرب البلاد سيتأثر بامتداد مرتفع جوي

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ غرب البلاد سيتأثر بامتداد مرتفع جوي، وباقي الأنحاء ستتأثر بامتداد المنخفض السوداني، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبداللطيف، والمذاع عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 23 والصغرى 13.

- الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 12.

- مرسى مطروح: العظمى 20 والصغرى 10.

- بورسعيد: العظمى 22 والصغرى 15.

- دمياط: العظمى 21 والصغرى 13.

- الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 11.

- السويس: العظمى 22 والصغرى 12.

- العريش: العظمى 21 والصغرى 11.

- طابا: العظمى 22 والصغرى 13.

- سانت كاترين: العظمى 21 والصغرى 6.

- شرم الشيخ: العظمى 27 والصغرى 16.

- الغردقة: العظمى 25 والصغرى 15.

- الفيوم: العظمى 23 والصغرى 12.

- بني سويف: العظمى 24 والصغرى 12.

- المنيا: العظمى 25 والصغرى 11.

- أسيوط: العظمى 25 والصغرى 11.

- سوهاج: العظمى 27 والصغرى 9.

- قنا: العظمى 27 والصغرى 10.

- الأقصر: العظمى 28 والصغرى 11.

- أسوان: العظمى 29 والصغرى 12.

- الوادي الجديد: العظمى 25 والصغرى 9.

- حلايب: العظمى 26 والصغرى 20.