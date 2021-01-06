حبس سيدة حاولت تهريب البانجو بين طيات ملابسها بالإسماعيلية

أمرت نيابة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بحبس سيدة في العقد الثالث، اليوم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد ضبطها أثناء محاولة تهريب كمية من مخدر البانجو بمعدية الأفراد في منطقة القنطرة شرق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، أن السيدة تم القبض عليها بمعرفة ضباط الإدارة العامة لتأمين المجري الملاحي بالمعدية.

وقالت مصادر أمنية إن السيدة حاولت العبور بالمواد المخدرة وخبأتها بين طيات ملابسها مستغلة احتمالية عدم تفتيش الضباط لها.

وكشفت التحريات أن أحد الضباط اشتبه فيها بسبب توترها وتحركاتها المريبة فقرر تفتيشها، فقام بالتحفظ عليها واستدعى إحدى العناصر النسائية من مديرية أمن الإسماعيلية، للقيام بتفتيش السيدة، وتم العثور على لفافة كبيرة من مخدر البانجو بطيات ملابسها، فتحفظوا عليها واقتادوها إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر اللازم.

تجدر الإشارة إلى أنّ ضباط إدارة شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي «كمين شرق النفق»، ضبطوا أحد الأشخاص مقيم في محافظة جنوب سيناء وبحوزته «6 طرب» لمخدر الحشيش خلال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية مستقلاً سيارة أجرة، وبمواجهته إعترف يحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

و تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع من تتبع نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بالإسماعيلية.

وأسفرت المأمورية بالاشتراك مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، الأمن المركزي، ومديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن إحباط ترويج 100 طربة لمخدر الحشيش.

وألقت القبض علي احد أكبر المهربين والمروجين للمواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر البانجو «معدلة وراثياً»، زنة 10 كيلو جرامات.