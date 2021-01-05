انهيار شرفة عقار قديم في الإسكندرية دون إصابات

انهارت شرفة عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة سيدي بشر قبلي، شرق الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة والسيارات.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغا يفيد بسقوط شرفة شقة بالطابق الثاني علوي بعقار بشارع عمر بن الخطاب، امتداد شارع هدى الإسلام بمنطقة سيدي بشر قبلي.

وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع وإدارة الحماية المدنية وقوة من قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع البلاغ.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، اليوم الثلاثاء، إنه جرى رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو خسائر.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول، أنه جرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط، ووضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات.