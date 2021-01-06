«المركزي» لـ البنوك: تسريع تحويلات العملاء بالجنيه خلال ساعتين فقط

خاطب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلية، بضرورة دعم البنية التحتية بالبنوك بما يتيح تنفيذ طلبات التحويلات الخاصة بالعملاء في نفس اليوم، وذلك لكسب ثقتهم وتشجيعهم على تخفيض استخدام النقد المتداول، وفي ضوء الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي وخاصة على صعيد تطوير نظم الدفع بهدف تعزيز البنية التحتية اللازمة لرفع كفاءة المعامالت البنكية وإتاحتها بأسعار مناسبة، ومنها تنفيذ المعامالت المالية من خالل التحويالت البنكية التي تستهدف تنفيذها في أقل وقت ممكن حيث أنها تمثل البديل الأفضل والأسهل من التعاملات النقدية.

تنفيذ طلبات العملاء بحد أقصى ساعتين فقط

ذكر «المركزي» في خطاب دوري، أنه فيما يتعلق بطلبات عملاء البنوك للتحويل لحسابات طرف نفس البنك ُمقدمة من خلال الفروع أو أحد القنوات الإلكترونية، أن يتم تنفيذ تلك الطلبات بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم طلب العميل، وأن يتم استلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، وأن يتم يتم إرسال أمر التحويل إلى بنك المستفيد خلال نفس يوم العمل وبحد أقصى ساعتين من توقيت استلام طلب العميل.

وبالنسبة للبنك المستفيد، وجه البنك المركزي، بوجوب الإضافة لحساب المستفيد بتاريخ حق نفس يوم العمل، أو وفقاً لمرسل طلب التحويل، وبحد أقصى ساعة من توقيت استلام البنك لأمر التحويل.

زيادة جلسات التسوية اليومي

وقرر «المركزي» زيادة عدد جلسات التسوية اليومي لنظام غرفة المقاصة الإلكترونية، لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي من جلستين إلى 4 جلسات اعتباراً من 1 فبراير المقبل، مؤكداً على إلغاء العمولات التي يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة.