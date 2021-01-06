ضبط أطراف خصومة ثأرية في بني سويف

في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الواسطى بمديرية أمن بني سويف بمقتل أحد الأشخاص، إثر إصابته بعيار ناري بالرأس وكذا إصابة شقيقه «مُقيمان بدائرة المركز» بعيارين ناريين بالساقين واتهام المصاب لشخصين، مُقيمان بذات العزبة، بارتكاب الواقعة لارتباط عائلتيهما «بخصومة ثأرية».

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي ببني سويف إلى صحة الاتهام وقيام المتهمان المذكوران بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم بإرشادهما ضبط السلاح المُستخدم «بندقية آلية وعدد 10 طلقات لذات العيار».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.