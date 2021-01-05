محافظ بني سويف يوقف موظفا بالصحة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، وقف أحد الموظفين بمستشفى الفشن المركزي عن العمل لمدة شهر، وذلك لمصلحة سير التحقيقات الذي تجريه معه الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، على خلفية تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والذي تضمن الإشارة إلى قيام الموظف بأعمال تتنافى مع مقتضيات الواجب الوظيفي.

وأشار بيان صادر عن محافظة بني سويف، إلى أنه تم فتح التحقيق مع الموظف في الوقائع المحال بسببها للتحقيق، والتي تتضمن قيام الموظف بأعمال تتنافى مع مقتضيات الواجب الوظيفي، وما يجب أن يتحلى به الموظف العام من انضباط أخلاقي والتزام بمدونة السلوك، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وفي ضوء ما تسفر عنه نتيجة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص المستشفى التخصصي لتلقي لقاح كورونا المستجد في محافظة بني سويف، ضمن 34 مركزاً طبياً لتقديم لقاح كورونا على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يضم المركز اطباء متخصصين لشرح الموافقة المستنيرة لمتلقي اللقاح، ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبي يضم أطباء وصيادلة ومدخلي البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى.

وبدأ مستشفى بني سويف التخصصي، بقيادة الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، الاستعداد وتجهيز المركز، بناءً على تعليمات الوزارة باختيار أنسب الأماكن داخل المستشفى، والبدء في تجهيز القاعات التي سوف يتم تخصيصها لذلك، عقب اختيار المستشفى كمركز لتلقي اللقاح.

ومن جانب، قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إن هناك فئات سيتم تلقيها اللقاح أولاً، وهم الأطقم الطبية المتعاملة بشكل مباشر مع مرضى فيروس كورونا، وباقي الأطقم الطبية، وسوف يكون إعطاء اللقاح اختيارياً وليس إجبارياً.