إصابة أم وأبنائها الأربعة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيبت أسرة من 5 أفراد مكونة من الأم و4 من أبنائها، مساء الثلاثاء، باشتباه تسمم غذائي، وشعورهم بحالة إعياء ومغص وقيئ، عقب تناولهم وجبة عشاء تم إعدادها بالمنزل عبارة عن جبنة وطماطم، وجرى نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي بسيارات الإسعاف، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وعمل غسيل معدة لهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بإبلاغ أسرة بإصابتها باشتباه تسمم غذائي، وجرى إخطار مرفق الإسعاف لنقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من تحريات رجال المباحث أن أسرة مكونة من 5 أفراد، أم و4 من أبنائها أصيبوا بحالة من الإعياء وشعورهم بالغثيان والقيء، عقب تناولهم طعام العشاء، وكان عبارة عن جبنة وخيار وطعمية وطماطم، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفى.

وتبين أن المصابين هم الأم وتدعى ورده محمد تمام، 38 سنة، وأبنائها: جنى عمر السيد، 12 سنة، وأحمد، 16 سنة، وعمر، 5 سنوات، وأسامة، 13 سنة، وقام أطباء بنى سويف بإجراء غسيل معدة للمصابين وتحرر محضر بالواقعة .

ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى التخصصي، بسرعة تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وسحب عينة قيء من الأسرة لفحصها وتحليلها وبيان سبب إصابتهم.

وأجرى أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، الإسعافات الأولية للأسرة، وعمل غسيل معدة لهم وتعليق المحاليل، وسحب عينة من القيء لفحصها وتحليلها بمعامل وزارة الصحة لبيان سبب إصابتهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.