لخرق الإجراءات الوقائية.. تحرير 350 غرامة فورية للسائقين بشبرا

شن حي غرب شبرا الخيمة، حملة، اليوم، على مواقف السيارات والطرق للتأكد من إلتزام المواطنين بإرتداء الكمامات، أسفرت عن تحرير 350 غرامة فورية للسائقين غير الملتزمين بإرتداء الكمامة.

في وقت سابق، أعلنت محافظة القليوبية تحرير 1680 محضرا مخالفة ارتداء كمامات علي مدار الأيام الماضية في إطار تنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الإحترازية في الأماكن العامة والمواصلات ومخالفي غلق المحلات.

يذكر أن محافظ القليوبية سبق وأن أصدر توجيهاته لمشروع المواقف بالمحافظة بإلزام السائقين بارتداء الكمامات وعدم تحرك أي سيارة من أي موقف إلا بعد تنفيذ تلك التعليمات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية وكذا الزام الركاب بضرورة ارتداء الكمامة منعا للإصابة بالفيروس.

وبالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية برئاسة العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة، جرى التشديد على رؤساء الوحدات المحلية ومدير مشروع المواقف بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار الفيروس وقيام على لجان من التفتيش والمتابعة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

تزامن لك مع التشديد على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحد من نقل العدوى بين المواطنين والتشديد علي إرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحة المواطنين والوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

وطالبت المحافظىة باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية وكذلك مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.