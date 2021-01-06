2933 جراحة وقسطرة طبية.. حصاد مستشفى القلب الجامعي بأسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن حصاد مستشفى القلب الجامعى لعام 2020 الذي يعد عاما استثنائياً فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشار «الجمال»، إلى أن مستشفى القلب الجامعى نجح خلال العام المنقضي فى مضاعفة إحصائياته في مجال العمليات الجراحية والقساطر القلبية، وكذلك أعداد الإقامة الداخلية بالمستشفى، واستقبال الطوارئ والعناية المركزة والمتوسطة والرعاية الحرجة، والفحوصات والاختبارات الطبية، حيث يعد هذا التخصص من أدق التخصصات الطبية وأكثرها تعقيداً والتي تحتاج إلى متابعة دورية من قبل الكوادر الطبية والذين نجحوا فى القيام بدورهم الخدمي والطبي والعلاجي طوال العام رغم تداعيات أزمة كورونا .

وأوضح الدكتور علاء عطيه، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفى القلب الجامعي، نجح خلال عام 2020 فى استقبال 12330 حالة بواقع 655 طوارئ القلب، و90 طوارئ جراحة القلب والصدر، و6437 عناية مركزة أمراض قلب، و648 عناية مركزة أمراض قلب أطفال، و1837 رعاية حرجة جراحة قلب وصدر، و 1317 عناية متوسطة أمراض قلب، و 1346 رعاية متوسطة جراحة قلب وصدر.

وذكر الدكتور حسام العربي، مدير مستشفى القلب الجامعى أن العمليات الجراحية والقساطر القلبية التي تم إجراؤها فى المستشفى خلال عام 2020 بلغت 2933 عملية بواقع 2277 قسطرة قلبية متنوعة ما بين تشخيصية وتداخلية طارئة وعلاجية على شرايين القلب التاجية وتركيب منظمات القلب وتوسيع صمامات القلب وعمل كهروفسيولوجيا القلب والكي وإصلاح العيوب الخلقية بالقلب.

وأضاف أن المستشفى أجرى 656 جراحة قلب وصدر متنوعة ما بين قلب مفتوح أطفال لإصلاح العيوب الخلقية البسيطة والعيوب الخلقية المركبة، وقلب مفتوح لعمل وصلات وكبارى على شرايين القلب التاجية، وتغيير صمامات القلب، هذا بالإضافة إلى جراحات الصدر وعمليات جراحة الصدر بالمنظار الجراحي ومناظير الصدر الاستكشافية واستخراج الأـجسام الغريبة وتركيب أنابيب صدرية.

وفيما يتعلق بالفحوصات والاختبارات الطبية، أضاف الدكتور حسام العربي أنها بلغت 66836 فحص وإشاعة بواقع 1542 أشعة متعددة المقاطع، و2409 أشعة بالموجات فوق الصوتية على القلب و217 تصوير قلب بالموجات فوق الصوتية من خلال نظار المرئ ، و147 رنين مغناطيسى ، و262رسم القلب بالمجهود ، 2132اشعة عادية على القلب والصدر ، و89 تركيب جهاز هولتر 24 ، و56 تركيب جهاز هولتر 48 ساعة.

وعلى صعيد العيادات الخارجية التابعة للمستشفى وإحصائياتها خلال عام 2020 ، أضاف الدكتور حسام العربي انها استقبلت 20629 حالة، بواقع 5131 بعيادة أمراض القلب عامة، و 1799بعيادة أمراض شرايين القلب والجلطات، و1558 عيادة استقبال الطوارئ، و986 عيادة اضطرابات القلب والمنظمات، و672 عيادة صمامات القلب والسيولة، و 29 عيادة أمراض قلب الأطفال، و656 عيادة جراحة قلب وصدر كبار، و 1018 عيادة جراحة قلب وصدر أطفال، و 8068 عيادة العلاج على نفقة الدولة .