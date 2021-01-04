26 عضوا بتدريس جامعة أسيوط يحصدون جوائزها التقديرية والتشجيعية

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، حرص إدارة الجامعة على تكريم أبنائها وروادها المتميزين ممن أسهموا في تحقيق الكثير من الإنجازات العلمية في المجالات المختلفة، تقديراً لجهودهم في مجال البحث العلمي، ودورهم فى إثراء العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال احتفال جامعة أسيوط بمنح جوائزها التقديرية والتشجيعية وأحسن الرسائل العلمية، ماجستير ودكتوراه، وجائزة الدكتور "سليمان حزين" للتفوق العلمي.

واستقرت اللجنة العلمية المشكلة لجوائز الجامعة، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على منح 5 أساتذة جائزة الجامعة التقديرية، وفوز 7 أساتذة بالجائزة التشجيعية، وحصول 3 أساتذة على جائزة الدكتور "سليمان حزين"، و11 جائزة لأحسن الرسائل العلمية.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس جامعة أسيوط عن تهنئته للأساتذة وأعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز الجامعة، متمنياً لكافة أبناء الجامعة من الأساتذة والباحثين بدوام التفوق العلمي والبحثي.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد المنشاوي التهنئة للأساتذة الفائزين بجوائز الجامعة من مختلف الكليات، مشيراً إلى أنه تم منح الجائزة التقديرية إلى 5 أساتذة، وهم:

الدكتور عبد العزيز أحمد سعيد، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وذلك في مجال العلوم الأساسية.

الدكتور محمد عبد السميع عيد محمد، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، في مجال العلوم الهندسية.

الدكتورة أسماء عبد الناصر أحمد حسين، الأستاذ بقسم صحة الحيوان والأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري، وذلك في مجال العلوم الزراعية والبيطرية.

الدكتور رفعت محمد حسن المليجي، الأستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، مناصفةً في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

الدكتور محمد عبد العظيم طلب، الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة، مناصفةً في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفيما يتعلق بجائزة الجامعة التشجيعية فقد تم منحها إلى كل من:

الدكتور علاء الدين حامد سيد، أستاذ مساعد بكلية العلوم قسم علم الحيوان، وذلك في مجال العلوم الأساسية.

الدكتور محمد عاطف السيد، أستاذ مساعد بكلية الهندسة قسم الهندسة الكهربية، مناصفةً في مجال العلوم الهندسية.

الدكتور محمد حلمى المرسي الحفناوي، أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة، مناصفةً في مجال العلوم الهندسية.

الدكتور ممدوح عبد الحفيظ السيد عيسى، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة قسم الأراضي والمياه، مناصفةً في مجال العلوم الزراعية والبيطرية.

الدكتورة مها إبراهيم حامد، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري قسم طب الحيوان، مناصفةً في مجال العلوم الزراعية والبيطرية.

الدكتورة أسماء محمد زهران عمر، الأستاذ المساعد بمعهد جنوب مصر للأورام قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، في مجال العلوم الطبية والصيدلية.

الدكتور مصطفى عبد المحسن عبد التواب الحديبي، الأستاذ المساعد بكلية التربية قسم علم النفس، في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

كما أوصت اللجنة بمنح جائزة الدكتور "سليمان حزين" للتفوق العلمي لكل من:

الدكتور مصطفى فراج مصطفى، الأستاذ المساعد بكلية العلوم قسم الكيمياء، في مجال العلوم الأساسية.

الدكتورة ابتسام سيد حسن عبد الله، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري قسم طب الأحياء المائية ورعايتها، في مجال العلوم الطبية.

الدكتور أحمد ثابت هلال إبراهيم، أستاذ مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية قسم خدمة الفرد، في مجال العلوم الإنسانية.