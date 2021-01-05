لخدمة الطلاب..رئيس جامعة أسيوط يتفقد مشروع مجمع الخدمات المركزية

تفقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط اليوم مجمع الخدمات المركزية الجاري تنفيذه خلف مبنى المطعم المركزي والتابع لإدارة خدمات العاملين، اليوم، رافقه مصطفى شعيب مدير الإدارة وغريب خيرى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام وعدد من القائمين على العمل بإدارة الشئون الهندسية .

وأكد رئيس الجامعة مواصلة العمل من أجل تحسين كافة الخدمات المقدمة لأبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات بقدر المستطاع ، معلناً أنه جارى العمل من أجل تجهيز أكبر مجمع للخدمات المركزية الجاري تجهيزه لتسهيل استخراج كافة أنواع الشهادات والأوراق الرسمية .

وأشار إلى أنه سبق واستقبل العميد طارق حافظ مساعد مدير الأحوال المدنية لوسط الصعيد، والعميد حمدي مختار مدير مركز المعلومات للأحوال المدنية وذلك لمتابعة تجهيز مكتب السجل المدني، حيث تم الاتفاق على تجهيز مقر له بالمجمع يعمل على تقديم خدمات استخراج بطاقات شخصية ، شهادات ميلاد ، أو وفاة وقيد عائلي واستخراج شهادات قسيمة الزواج والطلاق .

من جانبه أوضح "مصطفى شعيب" أن جولة رئيس جامعة أسيوط لمجمع الخدمات تضمنت تفقده للمكاتب المخصصة للسجل المدني، ومكتب الخدمات الشرطية والذي يعمل على تقديم صحيفة الحالة الجنائية، واستخراج جواز السفر وتصاريح العمل، إلى جانب الغرف المخصصة لمكتب الشهر العقاري المقرر نقله من مقر الجامعة بالوليدية ، وكذلك يضم مكتب تصديق الخدمات والتابع لوزارة الخارجية والمختص بتوثيق الشهادات واعتمادها لجهات أجنبية وأيضاً مكتب حجز تذاكر العقارات ، وشركة الإيمان لحجز تذاكر الأتوبيس وشركة سمسا إكسبريس للشحن السريع .