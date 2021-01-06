ديانا حداد تكسر حاجز مليون و200 ألف مشاهدة بأغنيتها الجديدة «ما نستمر»

حققت أغنية «ما نستمر» للفنانة ديانا حداد ما يقرب من مليون و200 ألف مشاهدة خلال أيام قليلة من عرضها عبر القناة الرسمية بموقع «يوتيوب»، والتي عرضت ضمن فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، بالإضافة الى طرحها في جميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغاني، والإذاعات الخليجية والعربية.

وقالت في مقدمة الأغنية: «إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا.. تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى.. مايهم وجودك عادي لو عندي تغيب.. كافي بعد مالي خلق هذا الأذى، تريد تروح يلا امشي.. تبقى تروح نفس الشي.. أنت بعمري مو كلشي.. ومو مهم».

وتعاونت ديانا حداد في لحن الأغنية وتوزيعها موسيقياً مع ميثم علاء الدين، ليقوم بعملية المكس والماسترينج طيف عادل، وتم تسجيلها في استوديوهات الوطن في دبي.

تعمل حاليا ديانا حداد على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد، وكانت أهدت إلى العشاق بمناسبة «عيد الحب» فيديو كليب جديدا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان «ما حد يحس بالعاشق» كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

ديانا حداد هي المولودة الثالثة بين إخوتها «لوليتا، وداني، وفادي، وسمير»، توفيت والدتها منى عام 1999، وتزوجت سهيل عبدول في أواخر عام 1995، وكان عمرها 19 عاما حيث أخرج لها زوجها أول كليب لأغنية ساكن وكان آخرها لأغنية صاحبي من ألبومها أول مرة.

تزوجت ديانا حداد من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، وهو مسلم، وساعدها في التمسك بالدين الإسلامي، مصرحة من قبل: «أنا مؤمنة بأن الدين الإسلامي هو الصحيح مع احترامي لجميع الأديان السماوية».