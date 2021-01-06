محافظ أسيوط يبعث برقيات تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد

بعث اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، برقيات تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله عز وجل أن يعيده علىهم بموفور الصحة والسلام والتوفيق، وعلى الشعب المصري العظيم بالخير والأمن والسلام.

كما تقدم محافظ أسيوط بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أملًا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا سعيدا على الجمي،ع وأن يحفظ مصر ويرعي شعبها ويقي جميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء، ويرفع الوباء والبلاء، وأن يسود مصرنا الغالية الاستقرار والسلام والأمن، وأن تحيا دائم بأبنائها وشعبها، عظيمة ومستقرة ومتقدمة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين، بتجنب التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، حفاظا على حياتهم، وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس، والحد من انتشاره.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واشار اللواء عصام سعد، إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم الخاصة بالفيروس، والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (2135603/088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/088)، أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745)، بجانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

كما أن هناك أرقاما خاصة بوزارة الصحة والسكان، وهي (105) و(15335)، والتي خصصتهما الوزارة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.